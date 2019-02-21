الحشد الشعبي ينفي سيطرته على اراضي زراعية في الأنبار 

2019/02/21 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار ..نفى قائد عمليات الحشد الشعبي لقاطع محور غرب محافظة الانبار قاسم مصلح ، الخميس، الانباء التي تحدثت عن قيام قواته بالسيطرة على الاراضي الزراعية غربي الانبار وتعطيل المشاريع الزراعية .وقال مصلح في تصريح لـ/المعلومة/، إن “قوات الحشد الشعبي المتمركزة في مناطق غربي الانبار، تقوم بهمام امنية ولم تستحوذ على اي اراضي […]

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