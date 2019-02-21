وزير المالية يؤكد حل مشكلة العقود والاجراء اليوميين وتثبيتهم على ملاك الدولة

2019/02/21 | 12:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد وزير المالية فؤاد حسين اليوم الخميس، حل مشكلة العقود والاجراء اليوميين وتثبيتهم على ملاك الدولة.

وقال حسين في مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ كربلاء المقدسة عقيل الطريحي , إن ” الوزارة حلت مشكلة العقود والاجراء اليوميين وتثبيتهم على ملاك الدولة”، لافتا الى ” الاتفاق مع حكومة كربلاء المحلية على تشكيل لجان مشتركة لمعالجة المشاكل التي تعيق استكمال المشاريع المتلكئة وتخصيص الاموال اللازمة لها”.

واشار الى “تطبيق العمل بالمساواة للتعريفة الكمركية في جميع المنافذ الحدودية”.

وكان وزير المالية قد وصل صباح اليوم الى كربلاء المقدسة وعقد اجتماعا مع محافظها.

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