الكهرباء: انتاج الطاقة تجاوز 13 الف ميغاواط ويساعد بتجهيز المواطنين بـ20 ساعة يوميا

2019/02/21 | 12:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، ان انتاج الطاقة اكثر من 13 الف ميغاواط، مؤكدة أنه يساعد على تجهيز المواطنين بمدد تتراوح بين 20 و 24 ساعة.وقال الناطق باسم الوزارة مصعب المدرس في تصريح صحفي، إن "انتاج الطاقة من المحطات التوليدية في عموم البلاد تجاوز حاليا الـ 13 الف ميغاواط".مشيرا الى "بالرغم من وجود اعمال الصيانة الدورية واعادة التأهيل لعدد من الوحدات التوليدية".

وأضاف المدرس، أن "عمليات الصيانة كان من الممكن ان ترفد المنظومة بـ2000 ميغاواط اخرى".

ونوه الناطق باسم الوزارة الى، أن "حجم الانتاج الحالي يساعد على تجهيز المواطنين بمدد تتراوح بين 20 و 24 ساعة".



انتهى/ ع

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