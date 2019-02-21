قوة مشتركة تلاحق خلايا داعش في ديالى

2019/02/21 | 12:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قوة امنية مشتركة، اليوم الخميس، عملية امنية لملاحقة خلايا داعش بمنطقة ابي صيدا في ديالى.وقال إعلام الحشد الشعبي في بيان، ان، قوة من الحشد الشعبي ضمن قاطع عمليات ديالى بالاشتراك مع قوة من الجيش والشرطة الاتحادية والرد السريع، وباسناد من طيران الجيش نفذوا، صباح اليوم، عملية امنية لملاحقة خلايا داعش في منطقة ابي صيدا في ديالى.

واضاف البيان، ان، "العملية تهدف لتطهير المنطقة وتأمينها".



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