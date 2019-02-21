موراتا يشكك في قرار إلغاء هدفه بمرمى اليوفي

2019/02/21 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكد ألفارو موراتا، مهاجم أتلتيكو مدريد، أن فوز فريقه أهم من تسجيل الأهداف بعد التغلب على يوفنتوس بنتيجة (2-0)، على ملعب "واندا متروبوليتانو" في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وشهدت المباراة إلغاء الحكم هدف لموراتا بسبب دفعه لجيورجيو كيليني، مدافع يوفنتوس.

وقال موراتا في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "أعتقد أن دفع واحد من أقوى المدافعين في العالم يتطلب الكثير، وعادة ما يكون لديه الكثير من المناوشات في منطقة الجزاء".

وأضاف "أشك أن الخطأ كان سيحسب إذا كان الالتحام بالعكس، لكن الشيء المهم أننا فزنا، كانت الكلمات ستكون مختلفة إذا خسرنا، لكننا فزنا، وحدث ذلك بالفعل، كيليني صديقي، وقولت له إنه لا يطلب الحصول على خطأ عندما يلتحم مع أحد اللاعبين".

وتابع موراتا "كل الأشخاص في هذا النادي ساعدوني، وأنا سعيد جدًا للتواجد هنا، وتحقيق هذه النتيجة".

وأردف ان "يوفنتوس لا يزال مرشحا للفوز، يوفي هو يوفي، يجب علينا الذهاب لواحد من أصعب الملاعب في العالم، اعتقد أنهم المرشحون حتى الآن".

وانتقل النجم الإسباني للحديث عن لقاء الإياب "نحن لدينا العديد من الخيارات لتحقيق نتيجة إيجابية، لكن يجب علينا أن ننحي ذلك جانبا، لأن المباراة ستكون صعبة، يجب علينا تقديم أفضل أداء في مباراة العودة رغم أننا نمتلك نتيجة جيدة".

وأشار موراتا إلى أنه غضب بعد إلغاء هدفه في شباك يوفنتوس من خلال تقنية الفيديو، قائلًا إن هذا الأمر يزعجه، لكنه لا يستطيع فعل شيء.

ويحل أتليتكو مدريد ضيفا على يوفنتوس، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، في معقل البيانكونيري، يوم 12 من آذار المقبل، في رحلة محفوفة بالمخاطر للروخي بلانكوس، رغم أفضلية الفوز ذهابا بثنائية نظيفة.

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