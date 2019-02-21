وزير المالية من كربلاء: سنثبت موظفي العقود

2019/02/21 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد وزير المالية فؤاد حسين، الخميس، أنه سيتم تثبيت موظفي العقود في دوائر ووزارات الدولية، مشيرا إلى أن الوزارة بصصد إعادة هيكلية العمل.وقال حسين في مؤتمر صحافي مع محافظ كربلاء عقيل الطريحي وتابعته /المعلومة/، “تطرقنا إلى عدد من المشاريع في المحافظة وحلول بعض المشاكل وبالنسبة للموظفين بالعقود سوف نحلها عن طريق تثبيتهم”.وأضاف، […]

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