بالأسماء.. الفائزات بعضوية رابطة القاضيات العراقية

2019/02/21 | 12:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات رابطة القاضيات العراقية نتائج

الانتخابات التي اجريت صباح ،الخميس الموافق 21/2/2019.

واوضح بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن

“الانتخابات اسفرت عن فوز السيدات كل من:

- انوار حسن نعمت

- الهام فخري صادق

- شيماء فتحي معمر

- اميلة مفرود عبود

- نوار عبيد علي ، لعضوية مجلس ادارة رابطة القاضيات العراقية

بصفة اصلية”.

واضاف البيان فوز كل من :

- نور عدنان رحيم

- سيماء نعيم عويد

- خالدة كولي كاطع اعضاء احتياط”.

وتمنى مجلس القضاء الاعلى للفائزات النجاح في مهمتهم.

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