2019/02/21 | 12:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، انجاز المرحلة الأولى من مشروع

الحقيبة الالكترونية الخاص بالتعاقدات الحكومية، والذي سيتضمن تفاصيل

كاملة ودقيقة عن العقود الحكومية، من حيث التعاقد والإعلان عن

المناقصات، مؤكدا ان العمل بالمشروع سينطلق العام المقبل.وقال الدليمي في بيان اطلعت عليه آفاق، ان" المشروع يأتي في أطار

برنامج اصلاح التنمية في العراق، وجاء بعد اتخاذ الوزارة العديد من

الخطوات المهمة لتهيئة الظروف المناسبة لهذا البرنامج، ومنها إصدار

الوثائق القياسية الخاصة بالتعاقدات، وإنشاء المكتب المتقدم للمساعدة،

فضلاً عن اجراء مسح عن واقع البنى التحتية لتنفيذ هذا المشروع، في

جوانب الموارد البشرية والالكترونية.وتابع ان العمل بنظام الحقيبة الالكترونية سيوفر شفافية عالية في

متابعة المشاريع، والاطلاع على واقعها بنحو مباشر، وتطوير آليات العمل

بما يسهم في انجاز الحكومة الالكترونية وتحقيق الحكم الرشيد في اطار

رؤية العراق للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط تطلق مشروع الحقيبة الالكترونية .. تعرف عليه) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط تطلق مشروع الحقيبة الالكترونية .. تعرف عليه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).