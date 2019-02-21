بالوثائق.. القضاء يبرء انتظار الشمري من فيديو فاضح نُشر لها: كان مفبركاً!

2019/02/21 | 12:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- قضت محكمة رأس الخمية الاماراتية، بسجن الصحفي احمد حسين فؤاد، المتهم بفبركة فيديو اباحي للمرشحة للانتخابات البرلمانية السابقة انتظار جاسم الشمري.وبحسب الوثائق ادناه فإن المحكمة قضت بسجن المتهم احمد فؤاد حسين منير، خمسة أشهر ودفع غرامة 2000 دولار أميركي إلى المرشحة، وابعاده من دولة الامارات العربية على خلفية فبركته لفيديو اباحي ضد مرشحة ...

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