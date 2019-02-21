2019/02/21 | 12:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطات العراقية الخميس تفكيك "أكبر مجموعة تمويل" لتنظيم داعش في تاريخ العراق.

وقال جهاز المخابرات العراقي في بيان تداولته وسائل إعلام محلية إن "المجموعة متشعبة ومتفرعة في دول متفرقة من العالم".

وأوضح أن الشبكة "تعتمد بتمويلها على مكاتب ومحال متنوعة وبأسلوب معقد لغرض التمويه والتشويش على متابعة حركة أموالها".

وأعلن العراق نهاية 2017، دحر تنظيم داعش الذي سيطر لأكثر من ثلاث سنوات على ما يقارب ثلث مساحة البلاد.

ورغم ذلك، ومع قرب إعلان هزيمته في سوريا المجاورة، لا تزال للتنظيم خلايا نائمة تنشط من حين لآخر وقادرة على شن هجمات، خصوصا في المناطق الصحراوية الحدودية بين البلدين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. تفكيك "أكبر مجموعة تمويل" لداعش) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. تفكيك "أكبر مجموعة تمويل" لداعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).