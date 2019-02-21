تحقيق الرصافة تصدق اعترافات متهمين اثنين زوّرا معاملات كمركية

2019/02/21 | 12:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} صدقت محكمة تحقيق الرصافة في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية اعترافات متهمين اثنين يقومان بتزوير المعاملات الكمركية في المنافذ الحدودية.

وأوضح بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه أن "المتهمين كانا يقومان بتزوير المعاملات في منافذ زرباطية ومندلي والصفراء سابقاً لقاء مبالغ مالية"، لافتا الى "قيامهما بتزوير التصاريح إضافة إلى الأوراق المتعلقة بالضريبة المفروضة على البضائع الداخلة إلى البلاد".وأضاف البيان، ان "المحكمة صدقت اعترافات المتهمين واتخذت الإجراءات كافة بحقهما وستتم إحالتهما الى المحكمة المختصة لينالا جزاءهما العادل".انتهى

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