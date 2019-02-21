الشرطة الألمانية: لا مؤشرات على دوافع إرهابية في واقعة ميونيخ

2019/02/21 | 13:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه يعود لوزير العدل بيل بار أن يقرر ما إذا كان ينبغي نشر نص تقرير المدعي الخاص روبرت مولر حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وبات تحقيق مولر في التدخل الروسي وفي احتمال وجود تواطؤ بين فريق ترامب الانتخابي وموسكو، يشارف على نهايته، لكنه لم يعلن عن أي تاريخ محدد رسميا لصدوره.

وأفادت شبكة «سي إن إن» أن بار الذي عين بعدما أقال ترامب سلفه جيف سيشنز، قد يعلن الأسبوع المقبل انتهاء التحقيق ويرفع ملخصا عن تقريره على وجه السرعة إلى الكونجرس.

وفي ما يتعلق بنشر نص التقرير ليطلع عليه الأمريكيون، قال ترامب إن «القرار سيعود لوزير العدل»، وهو الذي يندد منذ أشهر بالتحقيق معتبرا أنه حملة «مطاردة» سياسية تهدف إلى النيل منه.

وأضاف ترامب متحدثا عن بار «أنه رجل استثنائي يحترم فعليا هذا البلد ويحترم وزارة العدل».

وكان بار تعهد خلال جلسة الاستماع إليه في مجلس الشيوخ في منتصف يناير/كانون الثاني بحماية تحقيق مولر من أي تدخل سياسي، طارحا نفسه على أنه مستقل.

لكن بالرغم من إصرار الديمقراطيين، لم يلتزم بنشر نتائج التحقيق بالكامل.

كذلك يسعى مولر الذي تولى التحقيق في مايو/أيار 2017 لتحديد ما إذا كان الرئيس أعاق سير القضاء بإقالته المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي إف بي آي جيمس كومي الذي كان يمسك بهذا الملف قبله.

وأفضى هذا التحقيق المتشعب إلى توجيه الاتهامات إلى عدد من الأشخاص وإلى إدانة معاونين مقربين من الرئيس.

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