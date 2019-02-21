طيران الجيش يدمر نفقا لداعش في جبال مكحول

2019/02/21 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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دمر طيران الجيش، الخميس، نفقا لداعش في جبال مكحول يستخدمه التنظيم للتخفي، فيما تحاصر قوة من اللواء 51 بالحشد مقر قيادة داعش داخل السلسلة الجبلية.

وقال اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى ,انه، بناءً على معلومات من استخبارات الحشد قصف طيران الجيش العراقي نفقا يستخدمه داعش في جبال مكحول قرب قرية المسحك للتخفي ومهاجمة قواتنا الامنية، حيث كان تتواجد فيه عدد من عناصر داعش.

واضاف ان، الحشد الشعبي تمكن من تحديد مقر قيادة داعش في جبال مكحول وتم التنسيق مع طيران الجيش حيث تم قصف المقر وقتل اثنين من الدواعش واصابة عدد منهم، مبينا ان، قوة من اللواء ٥١ في الحشد حاصرت المكان وسوف يتم معالجته.

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