نيمار يعود إلى البرازيل لمواصلة علاجه من الاصابة

2019/02/21 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلن نادي باريس سان جيرمان ان نجم الفريق نيمار داسيلفا عاد اليوم الخميس إلى بلاده البرازيل لمواصلة علاجه من إصابة في القدم.

وقال النادي في بيان، تابعته وكالة صدى الاعلام, إن “اللاعب البالغ من العمر 27 عاما، سيكمل عملية التعافي في البرازيل” .وستستغرق فترة علاج نجم السليساو هناك قرابة عشرة أيام تحت إشراف الإدارة الطبية للنادي الباريسي.وكان النجم البرازيلي قد اصيب في مشط القدم اليمنى خلال مباراة فريقه ضد ستراسبورغ في كأس فرنسا الشهر الماضي واستبعد لمدة سبعة أسابيع.





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