العثور على جثة شاب داخل منزل في السليمانية

2019/02/21 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر في شرطة محافظة السليمانية يوم الخميس بالعثور على جثة شاب قُتل داخل منزله في احد الاحياء بمركز المدينة.

وقال المصدر ان قوات الشرطة عثرت على الجثة في حي "سيتوان" بمدينة السليمانية.

واضاف المصدر ان الجثة تعود الى المدعو (م، ح، ع) من مواليد عام 1990، مشيرا الى انه لوحظت اثار جروح بمنطقة الراس من الجسد.

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