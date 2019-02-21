2019/02/21 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اتهمت النائب عالية نصيف مدير عام الالغام عيسى الفياض بعشرات ملفات الفساد، فيما زعمت ان الاخير "محمي من قبل اطراف سياسية فاسدة تتلاعب بأرواح العراقيين وأموالهم خلف الكواليس"، طالبت رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ووزير الصحة والبيئة علاء صاحب العلوان بإقالة الفياض.

وأوضحت نصيف في بيان ورد لشفق نيوز اليوم انه "من بين المخالفات التي ارتكبها الفياض افتتاح فرع اربيل ونقل نشاط ودعم منظمة الانماس التابعة للامم المتحدة الى اربيل بدل بغداد ويحرم بذلك مدننا المليئة بملايين الالغام والمقذوفات الحربية في جنوب العراق والمدن المحررة من داعش ".

وحذرت إدارة الاقليم من " انتقال عدوى الفساد الى الاقليم من خلال هذا الشخص الفاسد"، حسب تعبيرها

وحمّلت نصيف المفتش العام بوزارة الصحة المسؤولية عن "اهماله غير المبرر لجرائم هذا الشخص الفاسد، مطالبة باتخاذ اجراءات رادعة بحقه"، كما في البيان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلمانية: مسؤول حكومي يغدر بجنوب العراق والمحافظات المحررة من داعش) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلمانية: مسؤول حكومي يغدر بجنوب العراق والمحافظات المحررة من داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).