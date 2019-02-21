2019/02/21 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..اعلنت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، أن عدد المواطنين الذين تم سحب جنسياتهم في البحرين منذ العام 2012 حتى أمس الأربعاء وصل إلى 840 مواطناً.وقالت المنظمة في تغريدة نشرتها في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنه وبعد إسقاط جنسية 25 مواطناً يوم أمس فإن عدد حالات إسقاط الجنسية وصل إلى 40 حالة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إحصائية مخيفة لعدد المسقط عنهم الجنسية في البحرين alansaar.

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