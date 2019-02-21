بالصور.. موظفو زراعة ميسان ينقلون مكاتبهم للحدائق بعد إخلاء دائرتهم الآيلة للسقوط

2019/02/21 | 13:24

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بغداد اليوم _ ميسان

قرر موظفو دائرة زراعة ميسان، الخميس (21 شباط 2019)، نقل مكاتبهم لحديقة الدائرة، بعد إخلاء بناية د...





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