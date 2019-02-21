رابطة المصارف الخاص العراقية تختتم دورة «الائتمان المصرفي الاسلامي»

2019/02/21 | 13:24

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

اختتمت رابطة المصارف الخاصة العراقية ،الخميس، دورة تدريبية تحت عنوان "الائتمان المصرفي الاسلامي" ، في مقر الرابطة، بمشاركة البنك المركزي وعدد من المصارف الخاصة .

وقال مدير الادارة والتدريب في رابطة المصارف الخاصة، أحمد الهاشمي، خلال حفل اختتام الدورة وحضرته "الاقتصاد نيوز" ، ان " المشاركين في الدورة تم اطلاعهم على أهم الفروقات بين المصارف الاسلامية والتقليدية في منح الائتمان والعائدات منه"، مشيرا الى ان " الدورة استمرت لمدة خمسة ايام تمكن المشاركين من خلالها التعرف على مفهوم الائتمان وانواعه وصوره المعاصرة".

واضاف الهاشمي، ان " الإرتقاء بعمل موظفي القطاع المصرفي الخاص احد أبرز مهام رابطة المصارف الخاصة العراقية ".

وبين ان " الرابطة تعتمد على المدربين ذات الخبرة الطويلة وأصحاب الشهادات العالمية".

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