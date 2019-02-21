2019/02/21 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الاحصاء الزراعي : انخفاض انتاج القطن في العراق ليصل إلى 49 طناً لعام 2018

21/02/2019 13:18:00 PM |

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واع / بغداد / ز .ا

أعلنت مديرية الاحصاء الزراعي، الخميس، أن انتاج القطن في العراق انخفض ليصل إلى 49 طناً لعام 2018.

وذكر تقرير للمديرية التابعة للجهاز المركزي للاحصاء تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع )إن "انتاج القطن لسنة 2018 بلغ 49 طناً للمحافظات المشمولة بانخفاض قدرت نسبته 57% عن السنة التي سبقتها الذي قدر الانتاج فيها 86 ألف طن.

وأضافت، أن "إجمالي المساحة المزروعة بالمحصول بلغت 132 دونماً للمحافظات المشمولة بانخفاض قدرت نسبته 85.7%، عما كانت عليه في السنة التي سبقتها التي قدر الانتاج فيها بـ 925 دونماً"، مبينة أن "المحافظات الزراعية له وهي واسط والقادسية لم تقوما بزراعته وانما اقتصر زراعته على محافظتي الأنبار وصلاح الدين".

وأعلنت وزارة التخطيط في عام 2015، أن انتاح القطن في العراق لا يكفي لتوفير احتياجات أحد المصانع القائمة، مشيرة إلى انخفاض المساحة المزروعة بهذا المحصول بنسبة 43.1%.

والقطن من نباتات المناطق الحارة، والنبات وهو عبارة عن شجيرة صغيرة ويتطلب رياً جيداً وأرضاً خصبة حتى ينمو بشكل جيد لينتج قطناً على درجة عالية من الجودة.

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