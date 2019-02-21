الهيئة العامة للجمارك تتلف ادوية بشرية واراكيل الكترونية

2019/02/21 | 13:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للجمارك /مديرية جمرك الشحن الجوي، الخميس، عن اتلافها ادوية بشرية وأراكيل ألكترونية ومعسل ومكملات غذائية وكتلوكات دعائية كونها مخالفة لضوابط وشروط الأستيراد .وقالت الهيئة في بيان، انها "تلفت ادوية بشرية وأراكيل ألكترونية ومعسل ومكملات غذائية وكتلوكات دعائية كونها مخالفة لضوابط وشروط الاستيراد “.

واضافت، ان "عملية الأتلاف جاءت وفق محاضر اتلاف اصولية وبعد نفاذ المدة القانونية المسموح بها".

ويذكر ان الهيئة تقوم بين فترة وأخرى ومن خلال المديريات التابعة لها بإتلاف مواد وبضائع مخالفة أو منتهية الصلاحية حفاظا منها على سلامة المجتمع.



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