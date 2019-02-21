العمل والشؤون الاجتماعية توجه تحذير مهم لمراجعي الوزارة

2019/02/21 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تحذيرها من التعامل مع ضعاف النفوس الذين يسعون الى ابتزاز المواطنين ويوهمونهم بوجود شمول براتب الاعانة الاجتماعية او راتب المعين

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