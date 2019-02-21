العمل تشمل اكثر من 45 مشروعا جديدا بقانون الضمان الاجتماعي في محافظة الديوانية

2019/02/21 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شملت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي اليوم الخميس في محافظة الديوانية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية 49 مشروعا وفق احكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ليكون

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