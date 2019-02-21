ارتفاع النشاط الاقتصادي بمنطقة اليورو لأعلى مستوى بـ3 أشهر

2019/02/21 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تعافي النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الشهر الجاري عند أعلى مستوى في 3 أشهر، وذلك بدعم التعافي في قطاع الخدمات، وعلى الرغم من انكماش النشاط الصناعي.





وكشفت بيانات مؤسسة "ماركت" للأبحاث اليوم الخميس أن مؤشر مديري المشتريات سجل مستوى 51.4 نقطة في فبراير الجاري، مقابل مستوى 51 نقطة في يناير السابق له.





وأوضحت البيانات أن النشاط الخدمي لمنطقة اليورو سجل أعلى مستوى في 3 أشهر عند 52.3 نقطة، مقابل مستوى 51.2 نقطة في يناير.





وكانت التوقعات أشارت إلى أن النشاط الخدمي سيسجل مستوى 51.4 نقطة في الشهر الجاري.





أما النشاط الصناعي فتحول للانكماش هذا الشهر عند مستوى 49.2 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من 5 سنوات، وذلك مقابل توقعات أن يسجل مستوى 51.4 نقطة.





ويفصل مستوى 50 نقطة الانكماش عن النمو، حيث أن القراءة حينما تسجل مستويات أدنى 50 نقطة، فأن ذلك يعني أنها تعاني من الانكماش أما في حالة تجاوزها مستوى 50 نقطة فأن ذلك يشير إلى النمو.





وأوضحت البيانات أن القطاع الصناعي كان السبب الرئيسي وراء ضعف الأعمال الجديدة، "تراجع الأعمال الصناعية الجديدة هبط بأكبر وتيرة في نحو 6 سنوات كما أن أوامر التصدير تراجعت بوتيرة أسرع من المسجلة في يناير".





وبحلول الساعة 9:15 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر اليورو أمام الدولار عند مستوى 1.1338 دولار.





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