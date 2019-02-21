بالصور.. رفع ورم بوزن 12 كغم من بطن فتاة شابة في كركوك

2019/02/21 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوككشفت دائرة الصحة في كركوك عن نجاح عملية جراحية لرفع ورم بوزن 12 كغم من بطن فتاة شابة في مسشتفى كركوك العام.

وقال الدكتور حارث خالد أخصائي الجراحة في مستشفى كركوك العام لـ “النور نيوز” ان “فريقا طبيا بإشرافه تمكن من إجراء عملية جراحية فوق الكبرى لمريضة شابة كانت تعاني من وجود ورم كبير في البطن وبعد مراجعتها للمستشفى تم تشخيص الحالة وإجراء عملية ناجحة لرفع الورم من المبيض الأيمن والعملية استغرقت ساعة من الزمن”.

وتابع ان “وزن الورم بلغ 12 كغم وهي من الحالات النادرة ان تصاب فتاة شابة بعمر 18 سنة بورم مثل هذا الحجم وهناك احتمال ان يكون ورم سرطاني ولكن ننتظر الفحوصات الخاصة بالورم والمريضة بحالة جيدة الان وهي في ردهة الجراحية”.

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