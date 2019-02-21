العزاوي يقترح الية جديدة لتوزيع البطاقة التموينية

2019/02/21 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداكد النائب عن تحالف النصر رشيد العزاوي، أن توزيع البطاقة التموينية يتم بشكل بطىء وغير منصف، مقترحا آلية محددة عدها “ضرورية” لمعالجتها.

وقال العزاوي في تصريح صحفي اطلع عليه “النور نيوز” انه “اصبح من الضروري تحويل الاموال المخصصة للبطاقة التموينية الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لكي تصرف على مستحقيها بدلا من التلكؤ الحاصل الان في عملية توزيع مفردات البطاقة التموينية على المواطنين” موضحا أن “تطبيق هذه الالية سيؤدي الى تحريك ملفات الاقتصاد والصناعة في البلد والتي تراجعت بشكل كبير خلال السنوات الماضية”.

واضاف: أن “البطاقة التموينية في بدايتها عام 1990 كانت فيها اخطاء، لكن نتيجة لظروف ذلك الوقت كانت صحيحة لكن اليوم يجب اعادة النظر بها من جديد لانه من غير الانصاف ان توزع على عامة الشعب وبنفس الطريقة” لافتا الى “تقديم دراسة كاملة الى البرلمان في عام 2007 وهي موجودة الان في اروقة البرلمان”.

واشار العزاوي الى ان “البطاقة التموينية المفروض ان توزع على المواطنين الذين ليس لديهم رواتب من الدولة” مبينا أن “هذه المهمة يجب ان تشترك بها وزارة التخطيط والعمل والتجارة لتحديد من هم المستحقين”.

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