2019/02/21 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد خبير شؤون الشرق الأوسط، حكم امهز، استعداد بلاده ايران التعاطي مع اي وساطة تقرب وجهات النظير بينها وبين السعودية، متسائلا بالوقت نفسه، عن "مدى جدية السعودية بفتح علاقات مع ايران".

وقال امهز في تصريح لـ /الغدير/، ان "ايران تتعاطى بايجابية مع الدول المجاورة ومع السعودية واعلنت اكثر من مرة انها تمد اليد لها ، واكدت استعدادها بان تفتح علاقات تؤكد على الاستقرار في المنطقة، ولا تريد ان تحذف السعودية من معادلة المنطقة ، مشددا على ضرورة ، ان "يكون هناك حوارات من اجل تعزيز التعاون بين البلدين على كافة المستويات".لكن امهز استطرد، متسائلا "هل ستسمح امريكا التي تهيمن على القرار السعودي بان تفتح علاقات مع ايران، واذا سمحت هل ستكون الحوارات على هامش العلاقات السعودية او القرار السعودي مع ايران، وما هو الهامش وما هو مساحته وما هي المسموحات والممنوعات فيه".واضاف، ان "ايران منذ البداية واضحة بانها تمد اليد لدول العالم وعلى اساس الندية، لكن السؤال المطروح دائما على اي اساس يجب ان يكون التوافق بين السعودية وايران، اذ لابد ان تكون هناك اسس جدية، لكي لا تكون اللقاءات من اللقاءات فقط ، مؤكدا ضرورة "درس الخطوات الاستراتيجية وكيفية الاستقرار في المنطقة ".يشار الى ان الاعلام السعودي تحدث اليوم عن وجود وساطة صينية من اجل تقريب وجهات النظر بين السعودية وايران.انتهى ..



م ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبراء إيرانيون : نرحب بأي وساطة تقرب وجهات النظر بين ايران والسعودية .. ولكن ؟) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبراء إيرانيون : نرحب بأي وساطة تقرب وجهات النظر بين ايران والسعودية .. ولكن ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).