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مصادر توضح سير التعيينات في محافظة ذي قار

العراقسياسة

مصادر توضح سير التعيينات في محافظة ذي قار

الخميس 21 فبراير 2019 - 13:11

محافظة ذي قار

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الخميس، عن وصول لجان حكومية إلى ذي قار لمتابعة سير تعيينات التربية في المحافظة، فيما نفت انباء ايقاف التعيينات في المحافظة.

وذكرت مصادر مطلعة أن "التعيينات في تربية ذي قار لم تتوقف لغاية الان"، مشيرة إلى أن "هناك لجان حكومية عدة وصلت إلى المحافظة من اجل متابعة عملية سير التعيينات في ذي قار".



وأضافت المصادر أن "اللجان التقت بدوائر المحافظة منها (ديوان المحافظة، دائرة الصحة، التربية، الزراعة)"مبينة أن "اللجان بحثت سير التعيينات في المحافظة وفق تعليمات مجلس الوزراء".



انتهى .



م ك

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