دوا ليبا دون حمّالة صدر في حفل “بريت”

2019/02/21 | 13:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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انطلقت فعاليات حفل توزيع جوائز “بريت” لعام 2019 ليلة أمس الأربعاء على مسرح ميدان O2 Arena بالعاصمة البريطانية لندن.وأطلًّت العديد من النجمات العالميات على السجادة الحمراء بأجمل الأزياء وأكثرها أناقة، وقد لفتت المغنية البريطانية “دوا ليبا” الأنظار بإطلالتها المُثيرة، مُرتديةً فستان من توقيع مصمم الأزياء البريطاني “كريستوفر كين”، استخدم في تصميمه مزيج من الأقمشة المختلفة.





اختارت “ليبا” ارتداء فستان جاء تصميمه العلوي على شكل لانجوري أسود من قماش الدانتيل الشفاف، بينما قررت التخلي عن حمالة صدرها كاشفة عن صدرها إلى حد كبير، أما تنورته النفَّاشة الفوشيَّة فصُنِعَت من قماش الساتان الثقيل.

ولتزيد من بريقها ولتبرز ملامحها الجميلة، اعتمدت مكياجًا برونزي وظلال عيون دُخاني ومسكارا كثيفة، بينما طبَّقت أحمر شفاه لمَّاع بلون النود، وتزيَّنت بقلادة رفيعة مُرصَّعة بالألماس والعديد من الخواتم، كما زادت من طولها طولًا بانتعال صندل فضي ذي كعب عالٍ.

والجدير بالذكر أن النجمة البالغة من العمر 23 عامًا رُشِّحَت لأربع جوائز عن فئات مختلفة، حيث فائزت بجائزة أفضل أغنية بريطانية فردية عن أغنيتها “One Kiss”.

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