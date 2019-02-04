ربع مليون دولار من أجل حفل ميغان ماركل

2019/02/21 | 13:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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في حين أن أصدقاءك لن يرسلوا لك رسالة نصية، فإن أصدقاء “ميغان ماركل” بالمقابل سيدفعون ما يقارب الربع مليون دولار أمريكي من أجل إقامة حفل “بيبي شاور” قبل موعد ولادتها المُقرر في شهر أبريل من العام الجاري.أفاد تقرير جديد من مجلة Vanity Fair أن تكلفة الحفل تُقدَّر بما يقارب الـ200 ألف دولار، ولا يجب القلق بشأن “ميغان ماركل” فهي لن تدفع بنسًا واحدًا من الفاتورة الضخمة، فأصدقاؤها يتكفلون بجميع التدابير.





وأفيد أن لاعبة التنس “سيرينا وليامز” هي المسؤولة عن تنظيم الحفل بالكامل ودفع تكاليفه، والذي يشمل على ما يبدو الحجز ودفع ثمن جناح بنتهاوس في فندق “ذا مارك” والذي تصل تكلفته إلى 75 ألف دولار لليلة الواحدة، وقد يكون السعر خياليًا، لكن لا بد أن نشير إلى أنّ الجناح يتكون من طابقين كاملين فهو يعتبر أكبر جناح بنتهاوس فندقي في الولايات المتحدة. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل وصلت “ميغان” إلى مدينة نيويورك على متن طائرة خاصة بلغت تكلفتها 100 ألف دولار، لكنها في الحقيقة لم تدفع ثمنها، بل غطى أحد أصدقائها التكلفة.وقد وصل المدعوون إلى الحفل حاملين أكياس الهدايا الباهظة، لكن لوحظ أن مجموعة من الهدايا ملفوفة باللون الأزرق، ما قد يشير إلى أن المولود قد يكون ذكرًا.





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