صحيفة حزب الله: “الدعوة” يلملم شتاته .. 3 خيارات أحلاها مرّ

2019/02/21 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد قالت صحيفة الأخبار اللبنانية إن حزب الدعوة ما زال عاجزًا عن عقد مؤتمره العام الذي كان يعوّل عليه في إنتاج قيادات شابّة جديدة.وذكرت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم ( 21 شباط 2019) أنه على رغم أن «الدعوة» قد يفلح أخيراً في عقد مؤتمره العام قبيل منتصف العام الجاري، إلا أن هذا […]

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