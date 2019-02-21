ضبط 21 لغماً مضاداً للدروع جنوبي الموصل

2019/02/21 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس ضبطت وزارة الداخلية، الخميس، 21 لغماً مضاداً للدروع، من مخلفات تنظيم “داعش”، في ناحية القيارة جنوبي مدينة الموصل.وذكر بيان للوزارة، تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (21 شباط 2019)، أن “مكتب المفتش العام للوزارة في محافظة نينوى، ضبط 21 لغماً مضاداً للدروع في أحد الدور المهجورة في ناحية القيارة جنوبي مدينة الموصل […]

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