أوبلاك يستعد لتجديد عقده مع أتلتيكو مدريد

2019/02/21 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصعب صلاح تابعوه على تويتر يستعد يان أوبلاك، حارس مرمى أتلتيكو مدريد، لتمديد عقده مع الفريق الذي ينتهي في 2021.أوبلاك رفض تجديد عقده في الصيف الماضي وكان يبحث عن فرصة للرحيل عن صفوف الفريق إلا أنّ دييجو سيميوني، مدرب الروخي بلانكوس، أقنعه بالاستمرار.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنّ وكيل أعمال اللاعب حضر في مباراة يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا لإنهاء اللمسات الأخيرة على عقد أوبلاك الجديد.

وأوضحت أنّ المفاوضات بدأت من الموسم الجاري وحضر وكيل أعمال اللاعب من قبل في ديربي مدريد.



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" نحن لسنا في إيطاليا هنا" 🤨فابيو كابيلو مدرب السيدة العجوز السابق ينتقد أداء الفريق أمام رجال سيميوني— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 21, 2019وتوصل الفريقان لاتفاق نهائي بشأن عقد الحارس السلوفيني الجديد ومن المتوقع الإعلان الرسمي قريبًا.

جدير بالذكر أنّ تشيلسي حاول التعاقد مع الحارس وكسر قيمة الشرط الجزائي المقدر بمبلغ 100 مليون يورو.





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