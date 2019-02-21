ولي العهد السعودي يبدأ زيارة إلى الصين

2019/02/21 | 13:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى بكين، اليوم الخميس، في إطار جولته الآسيوية الهادفة إلى إبرام شراكات.

وسيلتقي ولي العهد الرئيس الصيني شي جينبينج خلال زيارته التي تستغرق يومين الى العاصمة بكين بعد محطتين في باكستان والهند.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن مبادرة “طريق واحد حزام واحد” ستكون على جدول أعمال المحادثات فيما يسعى البلدان الى تعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما.

وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح لوكالة انباء الصين الجديدة الرسمية إن “السعودية لديها الكثير من رؤوس الأموال وهي بحاجة لاستخدامها في أماكن مربحة”.

وأكد “الصين تشكل مكانا عظيما للاستثمار مع سوق كبرى”.

وفي باكستان وقع ولي العهد السعودي على اتفاقات استثمارات بقيمة 20 مليار دولار. والتقى ولي العهد السعودي الأربعاء رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي تعتمد بلاده الى حد كبير على السعودية لامدادها بالنفط.

وبعد هذا اللقاء صرح الأمير محمد أن فرص الاستثمار السعودية “في مختلف القطاعات يمكن أن تتجاوز مئة مليار دولار”.

كما اتفق ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الهندي على تكثيف الضغوط على الدول التي تشجع الإرهاب.

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