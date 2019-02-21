هكذا حاول مسلحو داعش الفرار بين المدنيين شرقي سوريا

2019/02/21 | 13:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت ناز السيد، مراسلة الغد من مدينة القامشلي السورية، عن محاولات عناصر تنظيم داعش الفرار وسط المدنيين أثناء عملية الإجلاء المستمرة في بلدة الباغوز، آخر جيب للتنظيم الإرهابي في ريف دير الزور شرقي سوريا.

وأكدت قيادات في الشمال السوري، استمرار عمليات إجلاء بقية المدنيين المحتجزين لدى مسلحي داعش، وأن قوات سوريا الديمقراطية تمكنت من إجلاء المئات.

وأشارت مراسلتنا، إلى أن قوات سوريا الديمقراطية تحاول اليوم الخميس، إجلاء بقية المدنيين دون الكشف عن أرقام محددة لأعداد المحتجزين من قبل داعش.

وتواصل قوات سوريا الديمقراطية عملية إجلاء المدنيين من بلدة الباغوز آخر معقل لداعش في شرق سوريا.



وأعلنت مصادر بهذه القوات أنها ستشتبك مع فلول داعش هناك بمجرد انتهاء إجلاء المدنيين.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد أعلنت في وقت سابق نجاحها في إخراج أول دفعة من المدنيين من بلدة الباغوز، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه لا يزال هناك مدنيون في الجيب الخاضع لداعش.

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