سوبوتيتش يؤكد جاهزية اللاعبين لمباراة نيوزيلندا

2019/02/21 | 13:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حين راي قائد المنتخب جان عبد النور أن المباراة صعبة لكن العزيمة و مؤازرة الجمهور المتوقعة ستكون حافزا للفوز و التأهل للمرة الرابعة.

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