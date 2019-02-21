واشنطن بوست: أقرب حلفاء واشنطن الأوروبيين رفضوا طلب ترامب بقاء قواتهم بسوريا بعد انسحاب أميركا

2019/02/21 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت صحيفة "​واشنطن​ بوست" الاميركية بان "أقرب حلفاء واشنطن

الأوروبيين رفضوا طلب الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بقاء قواتهم في

​سوريا​ بعد الانسحاب الأميركي منها".

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