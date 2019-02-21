قبيل وصول بن سلمان لبكين .. رئيس الصين يؤكد رغبة بلاده في علاقات وثيقة مع إيران

2019/02/21 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استبق رئيس الصين شي جين بينغ، زيارة ولي عهد السعودية لبلاده،

بالإعلان عن رغبة بكين في إقامة علاقات وثيقة مع طهران، فيما تحدث

كاتب صحفي سعودي عن احتمال توسط بكين بين طهران والرياض.وقال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، لرئيس البرلمان الإيراني إن رغبة

الصين في إقامة علاقات وثيقة مع بلاده لم تتغير بغض النظر عن الموقف

الدولي، وجاء ذلك قبيل زيارة محمد بن سلمان لبكين اليوم الخميس.وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان صدر الخميس، إن الرئيس شي قال

خلال اجتماعه مع رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، يوم الأربعاء،

إن البلدين بينهما صداقة قديمة خضعت لاختبارات.ونقلت عن شي قوله "مهما تغير الموقف الدولي والإقليمي فإن عزم الصين

على تنمية شراكة استراتيجية شاملة مع إيران لن يتغير".وأضاف الرئيس شي أن على الصين وإيران تعميق الثقة الاستراتيجية

المتبادلة ومواصلة دعم بعضهما البعض فيما يتعلق بالمصالح الأساسية

وبواعث القلق الكبرى، مشيرا إلى أن الصين تؤيد التعاون بين الشركاء

الدوليين والإقليميين للإسراع بوضع الشرق الأوسط على طريق الاستقرار

والتنمية.ورافق لاريجاني في زيارته هذه للصين وزير النفط الإيراني بيغن زنغنه،

بالإضافة إلى وزير الخارجية محمد جواد ظريف الذي اجتمع مع نظيره

الصيني يوم الثلاثاء.

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