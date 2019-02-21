وثائق.. {إنتظار الشمري} تطل من جديد بحكم قضائي

2019/02/21 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغدد: الفرات نيوز} طلت {إنتظار الشمري} - المرشحة للإنتخابات المثيرة للجدل- من جديد بعد مزاعم ظهورها بمقطع فيديو منافٍ للأخلاق والآداب.

وبحسب وثائق فان محكمة رأس الخيمة بدولة الإمارات قررت وبعد اطلاعها على تقرير الخبير الاستشاري الأول أمام القضاء {احمد عبد البح} ان الفيديو الذي ظهر للمرشحة العراقية انتظار الشمري مفبرك وغير صحيح وتحكم لصالحها بمبلغ ٧ آلاف درهم إماراتي {مليونين و268 الف دينار عراقي} كتعويض مؤقت وسجن من سربه لمدة ٥ أشهر وإبعاده عن الدولة بعد انتهاء فتره سجنه".يذكر ان مقطعا فيديويا ظهر في شهر آيار الماضي وخلال فترة الانتخابات البرلمانية، أدعى ناشروه انه يعود للمرشحة في الانتخابات ضمن ائتلاف النصر؛ والاستاذة في الجامعة المستنصرية انتظار الشمري؛ وهي بوضع مخل ومنافِ للآداب العامة؛ الا انها ظهرت في مقطع فيديو اخر تنفي ان يكون هذا الشريط المصور لها.وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق عبدالرزاق العيسي، في 14 من الشهر الجاري، ان الشمري "فصلت من الوظيفة بشكل نهائي، وذلك بعد ان شُكلت لجنة تحقيقية درست الموضوع".



في إشارة الى مقاطع الفيديو "غير اللائقة" نسبت للتدريسية.وأشار الى ان "اللجنة التحقيقية أحالت الفيديوهات الى لجان أخرى، وتحققت منها وقد صدر القرار”.انتهى

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