ما هي نسبة الاساتذة الجامعيين من النساء مقارنة بالرجال في اقليم كوردستان؟

2019/02/21 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ذكر وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة اقليم كوردستان يوسف كوران يوم الخميس ان عدد الاساتذة الجامعيين من النساء يفوق الضعف من اقرانهم الرجال في الكليات والمعاهد في الاقليم.

وقال كوران في مداخلة له خلال المؤتمر الدولي الرابع "الدين للفرد والديمقراطية للجميع" والمنعقد في السليمانية، إن "الاكاديميين من النساء لا يرغبن بتسنم مناصب رؤساء الجامعات في كوردستان".

واضاف انه "لا توجد اي امرأة من الاساتذة الجامعيين قد قدمت طلبا رسميا الى الوزارة لشغل منصب رئاسة جامعة او كلية في اقليم كوردستان وهذا وفق ما مدون لدينا في احصائيات وارقام رسمية".

واردف كوران بالقول انه "في اقليم كوردستان 60% من الاساتذة الجامعيين هم من النساء و40% من الرجال"، مؤكدا ان "عدد الطلاب من الاناث في جامعات ومعاهد الاقليم يفوق ايضا عدد الطلاب من الذكور".

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