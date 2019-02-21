ذي قار: رفض الزواج من فتاة، فحُكم عليه بالسجن خمس سنوات

2019/02/21 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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شبكة اخبار الناصرية:

أفاد مصدر قضائي مطلع ، اليوم الخميس، بان محكمة الجنايات في ذي قار حكمت بالسجن على احد المتهمين رفض الايفاء بوعده لفتاة بالزواج.





شبكة اخبار الناصرية:أفاد مصدر قضائي مطلع ، اليوم الخميس، بان محكمة الجنايات في ذي قار حكمت بالسجن على احد المتهمين رفض الايفاء بوعده لفتاة بالزواج.وذكر المصدر لشبكة اخبار الناصرية، ان " محكمة الجنايات في منطقة استئناف ذي قار حكمت بالسجن خمسة أعوام على احد المتهمين بعد أن وعد فتاة بالزواج منها، لكنه اخلف بالوعد معها في وقت لاحق".وبين المصدر، أن " القرار صدر استنادا لإحكام مواد قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

انتهى، ت م ع.

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