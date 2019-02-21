2019/02/21 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… أعلن جهاز المخابرات الوطني، الخميس، عن تفكيك “أكبر مجموعة تمويل” لعصابات “ داعش” الإجرامية في تأريخ البلاد.وذكر الجهاز في بيان تلقى/ الأنصار/ نسخة منه, إنه تم “تفكيك أكبر مجموعة تمويل لداعش في تأريخ العراق”، مبينا أن “المجموعة متشعبة ومتفرعة في دول متفرقة من العالم”.وأوضح أن هذه المجموعة “تعتمد بتمويلها عبر مكاتب ومحال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جهاز المخابرات يعلن تفكيك أكبر مجموعة تمويل لـ”داعش” في تأريخ البلاد alansaar.

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