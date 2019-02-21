2019/02/21 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… أعلن السفير الايراني لدى بغداد ايرج مسجدي, عن عزم رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسن روحاني زيارة العراق قريباً.وقال مسجدي خلال مراسم لتكريم الناشطين في مراسم اربعينية الامام الحسين (ع) في مدينة سامراء، إن “رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية سيقوم بزيارة الى العراق خلال شهر آذار القادم”.يشار إلى أنه من المقرر ان يجري الرئيس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرئيس الإيراني يزور العراق قريباً alansaar.

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