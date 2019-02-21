2019/02/21 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن عضو لجنةِ الاستثمارِ والاقتصادِ النيابية نوفل الناشي عزمَ اللجنةِ استضافةَ وزيرِ التجارة محمد هاشم العاني لبحث تعثرِ توزيعِ مفرداتِ البطاقةِ التموينية، مشيرا إلى أن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاقتصاد النيابية تستضيف وزير التجارة بشأن البطاقة التموينية) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاقتصاد النيابية تستضيف وزير التجارة بشأن البطاقة التموينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الراصد).