2019/02/21 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / محافظ كربلاء يعلق على قرار عودته لمنصبه

21/02/2019 13:49:00 PM |

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واع / كربلاء / م.ا

علق محافظ كربلاء، عقيل الطريحي،اليوم الخميس، على قرار عودته لمنصبه.

وذكر الطريحي، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير المالية فؤاد حسين عقد اليوم، في المحافظة وحضره مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي /واع) إن "المحاضرين المجانيين تم صرف أجورهم".

وحول قرار القضاء الإداري بعودته لمنصبه، أوضح الطريحي، أن "القانون منح مجلس المحافظة الحق باستجواب وإقالة المحافظ، وأن الأخير الحق في تقديم الطعن بالمحكمة والمحكمة ردت القرار".

وأشار المحافظ، إلى "عدم التوقف عن خدمة المدينة".

وقررت محكمة القضاء الإداري أمس، رد قرار مجلس كربلاء حول إقالة المحافظ عقيل الطريحي

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