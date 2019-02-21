وزير المالية يزور كربلاء ويلتقي بحكومتها المحلية

2019/02/21 | 13:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء / عدي الحاجزار صباح، اليوم الخميس، وزير المالية الدكتور فؤاد حسين، على رأس وفد مدينة كربلاء المقدسة والتقى بحكومتها المحلية وأجرى اجتماعا موسّعاً مع محافظها ونائبيه وعدد من مسؤوليها، وعقد فور انتهاء الاجتماع مؤتمراً صحفياً مشتركاً حضرته أغلب القنوات والوسائل الإعلامية والصحفية في المحافظة.

وأكد الوزير خلال المؤتمر، أنّ "لمدينة كربلاء المقدسة خصوصية خاصّة كونها تستقبل الملايين من الزوّار على مدار السنة وتزخر بالعديد من المواقع الأثرية علاوةً على أنّها مدينة دينية وسياحية وجاذبة للاستثمار، لذلك ستكون كربلاء المقدسة من أولويات عمل ومهام الوزارة".

وقال حسين، أنّ "كربلاء المقدسة فيها مشاريع قديمة تمّ تنفيذها منذ سنوات ولازالت مستمرّة، وهناك مشاريع متوقّفة منذ فترة بسبب لها علاقة بالوضع المالي الذي يعرفه الجميع، سنهتم بجميع هذه المشاريع، وكذلك في إطار الموازنة هناك مشاريع معيّنة خاصّة بالمحافظة لها علاقة بالموضوع".

وأضاف، ان "تطرّقنا مع الحكومة المحلية ومحافظها على تشجيع القطاع الخاص واستثماره خير استثمار سواء كان المستثمر من داخل العراق أو خارجه، نعتقد أنّ الاهتمام بالقطاع يُساهم في حل الكثير من المشاكل كون هناك فرص كثيرة وكبيرة في المحافظة يُمكن استثمارها بالعمل مع القطاع الخاص من جهة ومع العمل المشترك من جهة أخرى".

من جانبه أكد المحافظ عقيل الطريحي، أنّ "الاجتماع خرج بتشكيل لجنتين أحدهما، تخص مشاريع المحافظة والموارد التي نحتاج فيها الى تمويل وغيره، وهذه اللجنة برئاسة النائب الأول لنا وفيها عدد من الموظفين المعنيين من دوائر المحلية، أما اللجنة الثانية فهي مشتركة بين الحكومة المحلية ومديرين عامّين في الوزارة عملها حل كل الإشكالات المالية وغيرها من خلال الحوار المستمر للوصول الى نتائج طيبة".



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