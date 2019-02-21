بالوثيقة.. الايعاز ذي قار بالتريث بأوامر التعيينات

2019/02/21 | 13:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نصت وثيقة صادرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء تدعو فيها حكومة ذي قار المحلية، الى التريث في اصدار الاوامر الادارية الخاصة بتعيينات المحافظة الناتجة عن حركة الملاك لسنة 2016.ووفقا للوثيقة، فان القرار جاء لفسح المجال امام اللجنة لمراجعة وتدقيق اجراءات التعيينات بما يتلائم مع التعليمات والضوابط الصادرة بهذا الشأن.

وستقوم اللجان المختصة باجراء زيارات ميدانية لمحافظة ذي قار للفترة من السابع عشر من شباط الحالي وحتى الحادي والعشرين من الشهر نفسه للاطلاع على جميع الاوليات المتعلقة بهذا الموضوع، حسب الوثيقة.



انتهى/ ع

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