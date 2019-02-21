منظمة سلام للديمقراطية تكشف: السلطات البحرينية اسقطت الجنسية عن 840 مواطنا

2019/02/21 | 13:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان اليوم الخميس، أن عدد المواطنين الذين تم سحب جنسياتهم في البحرين منذ العام 2012 حتى أمس الأربعاء وصل إلى

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