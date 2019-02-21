في ذي قار.. أحكام مختلفة بالسجن على متاجرين بالمخدرات

2019/02/21 | 13:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت المحكمة الجنائية المركزية ومحكمة جنايات ذي قار اليوم الخميس، أحكاما مختلفة بالسجن مع غرامات مالية بحق مدانين عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر بيان صادر

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