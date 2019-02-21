الامارات تحكم على صحفي لفبركته فديو اباحي لمرحشة الانتخابات العراقية

2019/02/21 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وثائق رسمية تداولتها وكالات خبرية عراقية، الخميس، عن صدور حكم بالسجن بحق الصحفي، أحمد حسين فؤاد، لاتهامه بفبركة فيديو "اباحي" للمرشحة للانتخابات البرلمانية السابقة عن ائتلاف "النصر" انتظار أحمد الشمري.

وأظهرت الوثائق الرسمية، التي نشرت اليوم، 21 شباط 2019، ان محكمة رأس الخيمة الاماراتية، قضت بسجن الصحفي احمد حسين فؤاد، المتهم بفبركة فيديو "اباحي" لمرشحة ائتلاف "النصر" في الانتخابات الأخيرة، انتظار أحمد جاسم الشمري، حيث حكمت عليه بالسجن خمسة أشهر ودفع غرامة 2000 دولار أميركي إلى المرشحة، وابعاده من الامارات.

وأضافت الوثائق أن "الحكم على فؤاد جاء على خلفية قيامه بفبركة فيديو اباحي ضد الشمري، حيث قامت المحكمة بتحليل الفيديو بواسطة خبراء فنيين، أوضحوا أن الفيديو تمت معالجته بواسطة برامج متخصصة في المونتاج والكرافك".

جدير بالذكر ان مواقع التواصل الاجتماعي تداولت قبيل الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في أيار الماضي، مقطع فيديو "إباحي" على انه للمرشحة السابقة إلى الانتخابات عن ائتلاف "النصر" الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي.

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